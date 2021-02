Urbanistica: per l'area Bovisa-Goccia un campus d’eccellenza e 215 mila mq di verde (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimane esclusa dalla disciplina della convenzione quadro l'area di 4mila metri quadrati di proprietà del Politecnico di Milano, per la quale l'ateneo ha avviato la procedura per il conseguimento dell'intesa Stato-Regione finalizzata alla realizzazione dell'edificio sperimentale "Deng", destinato ad ospitare il Dipartimento di Energia. Lo sviluppo della Grande funzione urbana Bovisa-Goccia si articolerà in lotti di intervento, la cui realizzazione potrà avvenire tramite interventi autonomi, anche temporalmente distinti, consentendo una più rapida attivazione del processo di rigenerazione. Il percorso partirà dalla progettazione e realizzazione delle attività di bonifica delle aree, nonché, laddove possibile, dall'avvio degli interventi di rigenerazione già realizzabili. Il Politecnico potrà ad esempio attivarsi fin da subito per la realizzazione del Parco dei Gasometri nel lotto già bonificato dal Comune e per la rifunzionalizzazione dei due edifici storici, cui è stato riconosciuto l'interesse culturale. Parallelamente Palazzo Marino si attiverà per realizzare le bonifiche sul restante lotto del Parco dei Gasometri, il cui piano operativo è già stato predisposto. Per quanto riguarda gli interventi all'interno lotto destinato alla realizzazione del Parco della Goccia, l'amministrazione individuerà le migliori metodologie di intervento finalizzate a rendere fruibili le aree anche in via temporanea e a contenere l'attività di risanamento dei suoli, salvaguardando il più possibile l'ecosistema esistente. Contestualmente verrà infine pianificato un sistema di infrastrutture per la mobilità pubblica e privata, in coerenza con gli indirizzi comunali volti all'incentivo della mobilità sostenibile e in considerazione della vicinanza con le stazioni di Bovisa e Villapizzone e con il Nodo Bovisa, il cui sviluppo verrà delineato tra poche settimane nell'ambito del bando internazionale Reinventing Cities. (Rem)