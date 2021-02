Sanità: Rizzotti (FI), conciliare cura e lotta a solitudine pazienti è sfida che dobbiamo vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Maria Rizzotti, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, "in occasione della Giornata mondiale del malato è urgente una riflessione seria su una tematica estremamente delicata, soprattutto alla luce della drammatica crisi epidemiologica che tutti i Paesi stanno vivendo". La parlamentare aggiunge in una nota: "La nostra fragilità di fronte alla pandemia, la paura per un virus subdolo, il distanziamento sociale che ci tiene lontani dalle persone care e più deboli hanno messo al centro la necessità di investire sempre di più nella ricerca e nelle cure, incentivando l'assunzione di personale medico e prevedendo sempre più fondi per il comparto sanitario". Ad avviso dell'esponente di FI, "oggi più che mai la Giornata mondiale del malato porta all'attenzione anche l'importanza dell'accesso tempestivo alla prevenzione e alla terapia e la necessità di migliorare e sostenere la medicina territoriale e di base che in questo periodo ha dimostrato di avere un ruolo primario nella lotta contro il Covid. Stare accanto ai pazienti, conciliando le cure e la lotta alla solitudine che il virus ha purtroppo accentuato - conclude Rizzotti - è una sfida primaria che la medicina e l'intera società devono vincere". (Com)