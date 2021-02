Mediterraneo: ministro Esteri greco incontra ad Atene omologhi Bahrein ed Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, ha avuto un breve incontro con l'omologo del Bahrein Abdullatif bin Rashid Al-Zayani e il ministro di Stato per la cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti Reem al-Hashimy in vista dell'incontro ministeriale del "Philia Forum" (Forum dell'amicizia) di oggi da Atene, dedicato alla situazione nel Mediterraneo orientale e in Medio Oriente, con la partecipazione dei ministri di Grecia, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Cipro, Bahrein e Arabia Saudita (all’evento sono stati inoltre invitati Francia, Giordania e Iraq). Dendias ha dichiarato su Twitter che gli incontri si sono concentrati sulle relazioni bilaterali e sulla cooperazione in campo religioso. (segue) (Gra)