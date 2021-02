Spagna: vicepremier Iglesias, dire che non c'è normalità democratica è una ovvietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dire che in Spagna non c'è "piena normalità democratica" è una "ovvietà". Il vicepremier e leader di Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha ribadito le sue parole in un'intervista radiofonica a "Rac1" pronunciate nei giorni scorsi in merito alla situazione degli indipendentisti catalani in carcere che hanno sollevato accese polemiche politiche. "Continuerò a dire la verità nonostante le minacce e questo dà fastidio a signori molto potenti", ha spiegato Iglesias. "Dire che ci sono cose che non funzionano non è attaccare la democrazia, al contrario, è difenderla", ha aggiunto il leader di Unidas Podemos. Alla domanda se non dà credibilità alla lista pubblicata da "The Economist" che include la Spagna tra le democrazie complete, il vicepremier ha affermato che "non si tratta di classifiche", elencando come casi anomali la partenza dalla Spagna del re emerito, Juan Carlos per varie vicende processuali , il blocco nel rinnovo del Consiglio generale della Magistratura e il caso Barcenas sulla presunta cassa occulta del Partito popolare (Pp). Sto dicendo l'ovvio e se dà fastidio a così tanti e sono così offesi è che forse stiamo dicendo la verità", ha evidenziato Iglesias. (Spm)