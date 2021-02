Imprese: Deloitte European Cfo Survey, da giugno a ottobre 2020 deal per 1,4 trilioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un brusco rallentamento nella prima metà del 2020, le operazioni di fusione e acquisizione a livello globale hanno registrato un rilancio da record: da giugno a ottobre 2020, le aziende hanno annunciato di aver concluso deal per un valore complessivo di 1,4 miliardi di dollari, segnando una crescita dell’84 per cento rispetto ai primi cinque mesi dell'anno e portando a un valore totale di 2.200 miliardi di dollari di contratti siglati nei primi 10 mesi dell'anno. È quanto emerge dal report "M&A emerges from quarantine - M&A strategies to thrive in the post-pandemic environment", basato sulle risposte di oltre 1.500 Cfo in 17 paesi partecipanti alla Deloitte European Cfo Survey, ai quali è stato chiesto quali fossero i loro obiettivi di M&A, le priorità strategiche, i rischi e le sfide per i prossimi mesi. "Poiché i modelli di business delle aziende possono cambiare, in particolar modo in quest'epoca di profondi mutamenti, i Cfo devono valutare i potenziali accordi non solo in termini di convenienza della valutazione attuale o del prezzo, ma anche in base al loro valore strategico: le aziende si trovano ad affrontare il difficile compito di realizzare sinergie in condizioni estremamente impegnative come quelle attuali, e per questo è importante rivedere i processi di integrazione standard ed esser certi di includere strumenti virtuali, digitali e analitici”, ha commentato Riccardo Raffo, Cfo program leader di Deloitte Italia (segue) (Com)