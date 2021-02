Imprese: Deloitte European Cfo Survey, da giugno a ottobre 2020 deal per 1,4 trilioni di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alla nota, circa l’83 per cento dei Cfo europei ha espresso elevati livelli di fiducia nella solidità dei bilanci e delle risorse delle proprie aziende: particolarmente positivi e fiduciosi quelli del settore automobilistico, dei servizi finanziari e dei servizi professionali. Inoltre, in assenza di segnali di un'imminente inversione dell'attuale politica monetaria estremamente accomodante, circa il 73 per cento dei Cfo dichiara di essere fiducioso sulla disponibilità di credito: su quest'ultimo aspetto, tuttavia, solo il 47 per cento dei Cfo italiani è allineato con i colleghi europei. Circa il 76 per cento di quelli italiani è anche fiducioso circa l'opportunità di crescita del proprio settore, in particolare per chi opera nei servizi finanziari, nel life sciences, nei media e nelle telecomunicazioni: anche il prezzo delle aziende target non è visto come un ostacolo. Inoltre, circa l'80 per cento dei Cfo europei e il 64 per cento di quelli italiani ha dichiarato di avere fiducia nelle capacità di integrazione ed attuazione degli accordi della propria azienda. “Le aziende dovranno decidere quale direzione seguire, in un contesto più difficile e meno prevedibile, identificare le nuove capacità richieste in nuovi scenari e i mercati dove operare per perseguire la crescita e la redditività, abbandonando gli altri: le aziende i cui modelli hanno subito un impatto negativo ci hanno indicato di voler perseguire l'ottenimento di sinergie grazie ad acquisizioni e fusioni, di voler acquisire risorse tecnologiche per accelerare la trasformazione digitale e di voler perseguire alleanze strategiche con un'ampia gamma di attori”, ha concluso Raffo. (Com)