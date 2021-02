Covid: minoranza, sbagliato non partire dai più fragili per vaccini in Umbria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I gravi ritardi della giunta regionale nella gestione dell'emergenza pandemica rischiano di colpire le fasce di popolazione più deboli e più esposte al contagio". Così i gruppi di minoranza consiliari umbri Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Misto in una nota unitaria in merito alla “organizzazione del piano vaccinale per gli over 80, quasi 90mila persone, e sulla mancata costituzione dei team vaccinali per le somministrazioni a domicilio”. I consiglieri dell’opposizione Thomas De Luca (M5s), Michele Bettarelli, Tommaso Bori, Simona Meloni, Fabio Paparelli, Donatella Porzi (Pd), Vincenzo Bianconi (Misto) hanno dichiarato: “Da tempo denunciamo simili carenze e mancanze e ci chiediamo come mai la giunta regionale abbia scelto di avviare le prenotazioni in grave ritardo rispetto alle altre Regioni. In Umbria soltanto i nati nel 1940/41 potranno prenotare il vaccino a cominciare dal 12 febbraio, prenotazioni che erano state annunciate per la settimana precedente. Questo succede nella nostra regione mentre altrove hanno già cominciato le somministrazioni”. (segue) (Ren)