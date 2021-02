Covid: minoranza, sbagliato non partire dai più fragili per vaccini in Umbria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti della minoranza hanno dunque aggiunto: “Molto grave che la giunta abbia ammesso, candidamente, che questa scelta derivi dalla mancata costituzione dei team per le vaccinazioni a domicilio. Va contro quanto scritto nel piano vaccinale, secondo cui si sarebbe iniziato dai più fragili, invece si è scelto di vaccinare per primi soltanto chi è in grado di recarsi autonomamente presso le strutture dedicate. Cioè gli over-80 in buone condizioni di salute che saranno in grado di spostarsi, non certo i più a rischio o i più anziani". Infine gli esponenti dell'opposizione nell'assemblea legislativa regionale dell'Umbria hanno concluso il loro intervento e hanno affermato: "Come mai una persona nata nel 1938 al momento non può neppure prenotare il vaccino? È soltanto l'ultimo paradosso della gestione dell'emergenza pandemica in Umbria, frutto delle carenze organizzative della Giunta regionale". (Ren)