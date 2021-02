Milano: ferisce al viso due uomini in strada, 25enne arrestato per "sfregio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane algerino di 25 anni è stato arrestato mercoledì sera dalla Polizia di Stato per il reato di sfregio per aver ferito rispettivamente con una forbicina e un coccio di bottiglia due cittadini marocchini di 34 e 43 anni in zona Maciachini. Poco prima delle 22 la volante "Comasina bis" ha notato in via Imbonati un uomo di origini nordafricane con una ferita al volto. Agli agenti la vittima di 34 anni ha raccontato che poco prima era stato avvicinato da uno sconosciuto che al culmine di una lite per futili motivi lo aveva colpito con una forbicina. Poco dopo i poliziotti dell'"Adriatica bis" si sono imbattuti in piazzale Maciachini nel secondo marocchino di 43 anni. Quest'ultimo ha spiegato di essere stato vittima di un'aggressione analoga in cui è stato ferito con il coccio di bottiglia. A quel punto è stata diramato una descrizione del giovane che è stato intercettato e bloccato in via Farini all'incrocio con viale Stelvio dalla pattuglia "Venezia bis". I due feriti sono stati portati in codice verde rispettivamente all'ospedale Fatebenefratelli e Niguarda dove hanno ricevuto delle prognosi di 15 e 30 giorni. I poliziotti in accordo con il pm di turno Paola Pirotta hanno contestato al 25enne la "deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso", reato introdotto con la normativa del "Codice rosso". (Rem)