Governo: Gentiloni, Draghi darà contributo efficiente ed europeista

- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha piena fiducia che l'esperienza, le idee e le capacità del presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, possano dare un contributo a un governo europeista ed efficiente ad un prossimo esecutivo italiano. Lo ha detto Gentiloni rispondendo a una domanda. "La contrazione dell'economia italiana è stata nel 2020 dell'8,8 per cento, cioè inferiore rispetto a quanto si temesse in previsioni precedenti. E questo è dovuto per l'Italia come per altri Paesi ha un andamento molto positivo nel terzo trimestre. Tuttavia la seconda ondata porta sia nel quarto trimestre dell'anno scorso che in questi mesi del 2021 a una situazione che non è ancora di ripresa forte e avviata", ha detto. "Sulle nostre previsioni influisce oltre ai dati strutturali, anche il fatto che, nel caso dell'Italia, non conteggiamo il possibile effetto" del Next Generation Eu e del dispositivo di ripresa e resilienza "che, ricordo, il governo italiano nelle proprie valutazioni ha quantificato in uno 0,6 per cento - 0,7 per cento di crescita aggiuntiva per questi anni", ha sottolineato. "Naturalmente siamo di fronte ad una potenzialità di crescita, soprattutto se consideriamo anche questo contributo, molto importante e quindi è molto importante che il governo che si formerà, se avrà la fiducia del Parlamento, vada nella direzione giusta. E io ho piena fiducia che l'esperienza, le idee, le capacità del presidente del Consiglio incaricato possano dare un contributo sicuramente a un governo efficiente ed europeista", ha evidenziato. (Beb)