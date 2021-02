Turismo: Pd Lazio, rilancio e valorizzazione settore partendo dalla legge 13

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri abbiamo riunito il Forum turismo del Partito Democratico del Lazio, nel quale si è discusso delle nuove sfide che ci attendono per il rilancio del turismo regionale, a partire dalla legge 13 che ora è in discussione in commissione e dove ci sono tante novità". Così in una nota Augusto Gregori e Luca Bedoni, rispettivamente membro della segreteria e responsabile industria commercio artigianato e turismo e coordinatore del forum turismo del Partito democratico del Lazio. "Ci sono donne e uomini, imprese e interi settori in ginocchio - continuano Gregori e Bedoni - che hanno necessità di risposte immediate. Nei prossimi giorni partiremo con una campagna di ascolto e confronto nei territori con amministratori associazioni e operatori di settore, che ci vedrà impegnati a costruire una visione futura che abbia al centro le esigenze e la valorizzazione dei territori, la promozione degli stessi, la formazione degli operatori, la revisione della governance e un grande piano sul turismo congressuale, come indicato nella legge 13. Da subito - concludono gli esponenti PD- ci impegneremo affinché vengano messe in campo azioni concrete e immediate per il rilancio e la valorizzazione dell'industria del turismo. Dobbiamo trasformare questo momento di difficoltà in una opportunità per il futuro e dobbiamo farlo insieme, e adesso". (Com)