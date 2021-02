Ue: Gentiloni, in questa fase no a un ritiro delle misure di sostegno al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- No a un ritiro delle misure di sostegno al lavoro in questa fase, a febbraio 2021. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Per quanto riguarda il tema delle misure di sostegno" al lavoro, come la cassa integrazione, "dobbiamo fare molta attenzione a non ritirare queste misure in modo prematuro, ma ovviamente al tempo stesso sappiamo che queste misure hanno un orizzonte temporale limitato. Non sono per sempre e la decisione di come uscire da questa situazione di emergenza quando, con quale grado di selettività, è una decisione politica molto, molto importante. Farlo prima rischia di aumentare di diminuire le chance di ripresa. Farlo troppo tardi rischia di alimentare un'illusione che poi si traduce in degli effetti sociali ancora più difficili. Quindi la scelta del tempo è politicamente molto sensibile, ma certamente non verrà dettata da Bruxelles. Il messaggio nostro è: in questa fase, a febbraio 2021, no a un ritiro delle misure di sostegno", ha concluso. (Beb)