Africa: Oms su Covid, nel continente il 3,5 per cento dei casi e il 4 per cento dei decessi globali

- Il continente africano rappresenta solo il 3,5 per cento dei casi di Covid-19 e il 4 per cento dei decessi riscontrati a livello globale dall’inizio della pandemia. Lo ha sottolineato Matshidiso Moeti, direttrice regionale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l’Africa, nel corso di una conferenza stampa. “I Paesi africani hanno raccolto la sfida del Covid-19 ma ad un costo enorme per le economie nazionali, i mezzi di sussistenza e lo sviluppo”, ha detto Moeti, ricordando che il 14 febbraio segnerà un anno esatto dal primo caso registrato in Africa. “Il traguardo di un anno arriva quando il continente deve affrontare la diffusione di nuovi ceppi di virus. La variante B1351 (chiamata anche 501Y.V2), riscontrata per la prima volta in Sudafrica, è stata rilevata in otto Paesi africani, la variante B117 identificata nel Regno Unito è stata segnalata in sei Paesi del continente”, ha ricordato Moeti. “Nel primo anno di questa pandemia in Africa sono stati segnalati più di 3,7 milioni di casi. Si prevede che nella prossima settimana il continente supererà il traguardo devastante di 100 mila vite purtroppo perse a causa di questo virus”, ha detto la rappresentante Oms, invitando quindi tutti i cittadini africani a vaccinarsi e, allo stesso tempo, a prevenire la diffusione della malattia. “Sebbene un vaccino che protegga contro tutte le forme di malattia da Covid-19 sia la nostra più grande speranza, prevenire casi gravi e ricoveri che travolgono gli ospedali è fondamentale. Quindi il mio messaggio è: uscite e fatevi vaccinare quando un vaccino sarà disponibile nel vostro Paese. Garantire un accesso equo ai vaccini e sostenere le misure di salute pubblica sono le priorità fondamentali per superare questa crisi”, ha aggiunto. (Res)