Kosovo: presidente Osmani, elezioni 14 febbraio occasione per mettere fine alla corruzione

- Il Kosovo, con le elezioni di domenica 14 febbraio, ha l'opportunità di mettere fine alla corruzione ed alla criminalità nel Paese. Lo ha dichiarato la presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, in un'intervista all'emittente svizzera "Rts". Osmani, presidente ad interim da alcuni mesi dopo le dimissioni dell'ex capo dello Stato Hashim Thaci in attesa del giudizio per crimini di guerra davanti al Tribunale speciale Uck dell'Aia, corre alle elezioni parlamentari del 14 febbraio insieme al Movimento Vetevendosje dell'ex premier Albin Kurti. "Ovviamente non promettiamo di fare del Kosovo un Paese come la Svizzera tra pochi anni. Ma ci impegniamo ad un lavoro onorevole nel rispetto della legge e degli interessi dei cittadini", ha affermato Osmani sostenendo che "se mettiamo fine alla criminalità ed alla corruzione, avremo fatto un grande favore al nostro Paese" in quanto si tratta del "più grande ostacolo al successo" in tutte le aree. (segue) (Alt)