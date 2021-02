Kosovo: presidente Osmani, elezioni 14 febbraio occasione per mettere fine alla corruzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Osmani ha difeso quindi la scelta del Kosovo di accettare la creazione del Tribunale speciale Uck, anche se ha sottolineato che "c'è solo una verità sui Balcani ed in particolare sul Kosovo: la Serbia ha commesso crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità, e ha incoraggiato questi crimini attraverso il suo apparato statale". Secondo la presidente ad interim del Kosovo, Pristina può essere impegnata nel dialogo con Belgrado ma anche la parte serba deve dimostrare concretamente l'impegno. "La Serbia continua ad allinearsi con la Russia e talvolta anche con la Cina, sia politicamente che militarmente ed economicamente. Stanno giocando un doppio gioco in cui affermano di essere europei, quando in realtà non lo sono", ha osservato. (Alt)