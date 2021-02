Serbia-Kosovo: Lajcak (Ue), dialogo non riprenderà prima dell'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra Kosovo e Serbia non dovrebbe riprendere prima dell'estate a causa della complicata situazione politica in Kosovo e della possibilità che le cose non vengano chiarite prima dell'estate. Lo ha dichiarato il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Miroslav Lajcak, davanti agli ambasciatori della commissione Ue per la politica e la sicurezza, sulla situazione in Kosovo e sulle aspettative per il dopo elezioni parlamentari, insieme al capo dell'Ufficio dell'Ue nel Paese balcanico, Tomas Szunyog. Lajcak ha parlato non più di "un rapido accordo" tra le parti ma afferma di "non poter fissare scadenze". Il diplomatico slovacco ha aggiunto che non organizzerà un nuovo ciclo di colloqui fino a quando non saranno stabilite nuove istituzioni in Kosovo, che dovrebbero emergere dopo le elezioni del 14 febbraio. Il mandato di Lajcak scadrà alla fine del prossimo mese e, secondo fonti diplomatiche, ci si aspetta che il Consiglio Ue lo prolunghi. (segue) (Alt)