Kosovo: Hoxhaj (Pdk), sosterremo dialogo con la Serbia

- Il leader facente funzione del Partito democratico del Kosovo (Pdk) e candidato alla carica di primo ministro, Enver Hoxhaj, ha dichiarato che non esiterà mai ad assumersi l'onere del dialogo con la Serbia, a differenza degli altri candidati che si sono detti contrari. Hoxhaj ha detto che il Pdk ha tradizionalmente fiducia nella cooperazione internazionale e negli Stati Uniti. "Negli sviluppi internazionali, soprattutto dopo la lettera di Joe Biden per una nuova situazione in relazione al Kosovo, penso che il Pdk sia nuovamente un indirizzo di sicurezza e credibilità rispetto ad altri partiti politici che non sono riusciti a gestire la questione del dialogo e altre questioni di politica estera", ha detto. "Per quanto riguarda il dialogo con la Serbia, il Pdk è diverso dagli altri partiti politici, perché abbiamo fiducia nel confronto, abbiamo sostenuto il processo in precedenza e ne abbiamo pagato le conseguenze", ha aggiunto Hoxhaj. (Alt)