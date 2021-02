Governo: Meloni, serve maggioranza compatta, spero che Draghi riesca ad imporsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Draghi è grandissima personalità ma l’Italia non è democrazia sotto tutela. Serve una maggioranza compatta e non una in mano a Pd e M5S che cercherà compromessi tra partiti con niente da condividere". Lo ha detto il presidente di Fd'I Giorgia Meloni ai microfoni di "Radio Anch'io" su Rai Radio1. "Le condizioni nelle quali Draghi sarà costretto a lavorare non sono ottimali", aggiunge. "Spero che riesca ad imporsi su M5s e Pd, Renzi e LeU. Temo che si continuino a fare politiche diverse da quelle che farebbe un governo eletto. Abbiamo dato la nostra massima disponibilità a Mario Draghi per fare politiche di rottura rispetto al passato. Noi per l'Itala ci siamo sempre", ha spiegato la leader di Fd'I. (Rin)