Spagna: elezioni Catalogna, Psc primo nei sondaggi ma cresce fronte indipendentista

- Il Partito socialista catalano (Psc) vincerà le elezioni nella Generalitat del 14 febbraio con circa il 22 per cento dei voti, seguito a poca distanza da Uniti per la Catalogna (JxCat) tra il 20 ed il 21 per cento e da Sinistra repubblicana per la Catalogna (Erc) con il 20 per cento. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais", gli ultimi sondaggi pubblicati sui principali quotidiani spagnoli hanno mostrato un rallentamento della crescita del Psc e di Erc ed un incremento dei consensi per JxCat. La sua ascesa si spiega in parte con il fatto che la formazione di Laura Borras ha meno elettori indecisi e molti sostenitori che andranno a votare di sicuro. Mentre sul fronte di centrodestra il Partito popolare (Pp) e Ciudadanos perdono consensi in favore dalla formazione di estrema destra Vox. Gli ultimi sondaggi pubblicati prevedono un'affluenza inferiore al 60 per cento a causa, principalmente, della paura dei contagi legati alla pandemia del coronavirus, una delle più basse di sempre se comparata con quelle più recenti del 2017 (79 per cento), del 2015 (75 per cento) e 2012 (68 per cento). (Spm)