Congo-Brazzaville: otto candidati alla presidenza chiedono convalida della Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Repubblica del Congo hanno presentato i nomi di otto candidati alla presidenza del Paese alla Corte costituzionale per la convalida in vista delle elezioni del prossimo 21 marzo. Lo riferisce "BrazzaNews", precisando che fra i sette sfidanti che dovrà affrontare il capo di Stato uscente Denis Sassou N'Guesso ci saranno anche l'ex ministro delle Finanze, Mathias Dzon, e il figlio di un ex primo ministro, Guy-Brice Parfait Kolelas. Fra gli altri in corsa ci sono l'ex collaboratore di Sassou N'Guesso Albert Oniangue, l'ex deputato Joseph Kignoumbi Kia Mbougou, il funzionario doganale Anguios Nganguia Engambe, il deputato Michel Mboussi Ngouari e l'indipendente Deve Mafoula. Il più grande gruppo di opposizione, l'Unione panafricana per la socialdemocrazia (Upads), ha annunciato che boicotterà il voto.(Res)