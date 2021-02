Marocco: aumenta la crisi nel mercato del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi economica derivante dalla pandemia di Covid-19 sta colpendo duramente il mercato del lavoro del Marocco. In base ad un rapporto dell’Alto commissariato per la pianificazione marocchina, il numero di disoccupati è aumentato di 322.000 unità tra il 2019 e il 2020, passando da 1.107.000 a 1.429.000, corrispondente ad un aumento del 29 per cento. Il rapporto ha evidenziato anche una crescita dei lavoratori attivi in regime di sottoccupazione che a causa della crisi sono passati tra il 2019 e il 2020, da 1.001.000 a 1.127.000 persone.(Res)