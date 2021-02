© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri egiziano ha approvato, durante la sua riunione settimanale guidata dal premier, Mustafa Madbouly, la proposta di concedere incentivi per il mercato dell’auto con l’obiettivo di sostenere una transizione verso veicoli meno inquinanti alimentati a Gpl. L'incentivo per le auto private prevede uno sconto del 10 per cento del prezzo dell'auto nuova e del 20 per cento per un taxi.(Cae)