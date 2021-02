Sardegna: Regione avvierà indagine conoscitiva sui piani di Protezione civile dei Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'indagine conoscitiva sarà avviata dalla Protezione civile per costruire un quadro chiaro sui piani di protezione civile approvati dai Comuni e dalle Unioni di Comuni. Lo ha annunciato l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis, ricordando che sono ancora numerosi gli enti locali che risultano privi di un piano. Finora, 40 Comuni non sono in possesso di alcun piano di protezione civile; ulteriori 44 risultano privi del piano comunale per il rischio idraulico e idrogeologico; ulteriori 4 anche del piano per il rischio incendi di interfaccia. Mentre, 41 Comuni, che hanno il piano per il rischio neve e ghiaccio, sono in possesso anche del piano per il rischio idraulico e idrogeologico e per il rischio incendi di interfaccia. In una missiva inviata ai sindaci, l'assessore Lampis ha comunicato che nelle prossime settimane i funzionari della Protezione civile contatteranno le amministrazioni per concordare un incontro (anche in videoconferenza) con tecnici e personale comunale che presidia le funzioni dei Coc (Centri operativi comunali), oltre ai rappresentanti delle strutture operative locali, con l'obiettivo di condurre l'indagine sullo stato della pianificazione di Protezione civile. (segue) (Rsc)