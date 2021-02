Difesa: Russia, Inf non può essere ripristinato, possibile ritorno in Trattato Cieli Aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf) non può essere ripristinato nella sua forma precedente, mentre non si può escludere un ritorno della Russia in quello sui Cieli aperti. Sono le dichiarazioni rilasciate dal viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov, all’agenzia di stampa “Rossija Segodnja”. Secondo Rjabkov con l’estensione del Nuovo Start, Russia e Stati Uniti hanno aperto una nuova fase nel campo del controllo degli armamenti. “Abbiamo aperto una nuova finestra di opportunità per la diplomazia in termini di ricerca di soluzioni promettenti nel campo del controllo degli armamenti, la cui necessità, credo, oggi è evidente a tutti", ha dichiarato Rjabkov. "In breve, non credo che ci siano prospettive per ripristinare il Trattato Inf nella forma in cui è stato in vigore per tre decenni", ha detto il viceministro che invece si mostra più possibilista sul Trattato sui Cieli aperti. "Se gli Stati Uniti, mentre rivalutano le loro priorità di politica estera e analizzano l'eredità dell'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump, decidono che è possibile un'alternativa e si dicono pronti a iniziare a rientrare nel Trattato Cieli aperti, potremmo in qualche modo modificare la decisione di avviare procedure interne per l’uscita dall’accordo", ha detto Rjabkov. (Rum)