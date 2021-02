© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuna ira nei confronti di Salvini e Berlusconi come dicono alcuni giornali". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ai microfoni di "Radio Anch'io" su Rai Radio1. "Fratelli d’Italia è una forza compatta sul no a Draghi. Non ho paura dell’isolamento, non faccio calcoli ma solo quello che ritengo giusto", ha aggiunto. (Rin)