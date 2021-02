Russia-Bielorussia: fonti stampa, Lukashenko mira a ricevere ulteriori 3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sua visita a Sochi, che si terrà entro la fine di febbraio, il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko chiederà alla Russia un altro prestito di oltre 3 miliardi di dollari. Lo hanno riferito fonti del quotidiano russo "Kommersant". Durante la visita, che avverrà il 22 o il 25 febbraio, Lukashenko intende sollevare la questione dell'accesso al resto dei fondi precedentemente stanziati da Mosca per la costruzione della centrale nucleare bielorussa. In totale, la parte russa ha stanziato 10 miliardi di dollari per la costruzione della centrale nel 2011. Secondo il ministero delle Finanze di Mosca, a settembre 2020 Minsk aveva utilizzato solo 4,5 miliardi di dollari di questo importo. (Rum)