Sardegna: Keller, tavolo tecnico per riavvio stabilimento e ricollocazione lavoratori

- Si apre un nuovo spiraglio per l'acquisizione della fabbrica Keller da parte degli investitori iraniani che già un anno fa avevano manifestato l'intenzione di riavvio delle attività produttive nella sede di Villacidro. Gli assessori regionali del Lavoro, Alessandra Zedda, dell'Industria, Anita Pili, e della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis, hanno partecipato, in videoconferenza, a un incontro con i rappresentanti della compagine del Medio-Oriente e delle organizzazioni sindacali. "Era necessario istituire, dopo diversi mesi, un tavolo tecnico in cui fare il punto sulla fase attuativa della vertenza Keller che auspichiamo possa così volgere a una risoluzione positiva - hanno dichiarato Zedda e Lampis -. La Regione ha apprezzato la disponibilità da parte del gruppo che ha elaborato una bozza di cronoprogramma allo scopo di riavviare nel più breve tempo possibile le attività produttive e di attuare il piano di reinserimento dei lavoratori". (segue) (Rsc)