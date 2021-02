Repubblica Ceca: primo caso di sospetta morte da vaccino anti-Covid nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Repubblica Ceca è emerso per la prima volta un caso di sospetta morte legata alla somministrazione del vaccino anti-Covid. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk". L'Istituto statale per il controllo dei medicinali (Sukl) ha ricevuto un rapporto su un anziano, già malato terminale, il cui decesso si sospetta possa essere ascritto a un effetto collaterale del vaccino. L'uomo ha ottenuto la prima dose del vaccino il 9 gennaio. Irena Storova, direttrice del Sukl, non ha precisato di quale vaccino anti-Covid si trattasse, ma in quel momento l'unico disponibile nel Paese era quello di Pfizer-BioNTech. Storova evidenzia che nella stragrande maggioranza delle persone effetti collaterali quali anoressia, nausea, vomito, spossatezza appaiono dopo l'inoculazione per poi sparire nel giro di qualche giorno. E' tuttavia possibile "che in una persona anziana già molto debilitata possano comportare un serio deterioramento della salute", ha detto. Sottolinea però che in questo caso si può parlare ancora soltanto di un sospetto e che "il rapporto va esaminato in dettaglio". Dall'inizio della campagna vaccinale in Repubblica Ceca il 27 dicembre, il Sukl ha ricevuto 530 rapporti su possibili reazioni avverse del vaccino, che includono per esempio nausea, dolori localizzati e sintomi parainfluenzali. (Vap)