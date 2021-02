Serbia: Covid, oggi a Belgrado delegazione di esperti russi per produzione vaccino Sputnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' atteso per oggi l'arrivo a Belgrado di una delegazione di esperti russi che dovranno valutare le capacità tecniche della Serbia per una produzione in loco del vaccino anti Covid Sputnik V. Il ministro serbo per l'Innovazione, Nenad Popovic, è stato ieri a Mosca per un incontro con gli esperti presso il ministero della Salute russo. Popovic, ospite stamane dell'emittente "Rts", si è detto ottimista sul possibile avvio di una produzione nazionale del vaccino. La prima fase del progetto prevede l'arrivo della miscela già pronta per il riempimento delle fiale in Serbia. Il sottosegretario serbo alla Salute, Mirsad Djerlek, ha confermato ieri che l'Istituto nazionale di virologia Torlak potrebbe iniziare entro "due, tre mesi" a confezionare le dosi del vaccino Sputnik V mentre la produzione dello stesso vaccino in Serbia potrebbe iniziare entro la fine dell'anno "e forse qualche mese prima". Djerlek ha precisato all'emittente "TV Prva" che il lavoro di Torlak nella produzione del vaccino avrà due fasi: la prima consisterà appunto nel riempimento e nel confezionamento della miscela, che inizialmente arriverà dalla Russia. (segue) (Seb)