Serbia: Covid, oggi a Belgrado delegazione di esperti russi per produzione vaccino Sputnik (2)

- La seconda fase prevede che l'istituto produca in modo autonomo il vaccino. Djerlek ha così confermato quanto reso noto nei giorni scorsi dal presidente serbo Vucic. Il capo dello Stato ha dichiarato lo scorso 5 febbraio che la Serbia investirà "quanto necessario" per avviare una produzione interna del vaccino russo. Vucic ha ricordato che con l'omologo russo Vladimir Putin ha definito un accordo iniziale per l'avvio della procedura di produzione. Il presidente serbo ha infine definito la produzione del vaccino "complicata e difficile". Nella giornata di domani è previsto l'arrivo a Belgrado di una squadra di esperti russi che dovranno esaminare le capacità della Serbia per la produzione del vaccino. Il 5 febbraio il ministro dell'Innovazione della Serbia, Nenad Popovic, ha incontrato a Mosca il ministro dell'Industria e del commercio russo Denis Manturov. (segue) (Seb)