Serbia: Covid, oggi a Belgrado delegazione di esperti russi per produzione vaccino Sputnik (3)

- Al termine dell'incontro Popovic ha detto che "tutto è pronto" per l'arrivo degli esperti russi. L'incontro tra Popovic e Manturov è stato programmato secondo una procedura d'urgenza subito dopo la conversazione telefonica tra il presidente Aleksandar Vucic e il presidente Vladimir Putin, avvenuta il 3 febbraio, durante la quale i due leader hanno confermato il massimo livello di cooperazione tra i rispettivi Paesi. Il ministro russo Manturov ha espresso il pieno impegno nel processo per la produzione del vaccino, ha detto Popovic, aggiungendo che il ministro russo ha sottolineato come la Serbia sia "una priorità per la Federazione Russa" quando si tratta di produzione congiunta di vaccini, ma anche di forniture di dosi di vaccino. Lo scorso 3 febbraio sottosegretario presso il ministero della Salute, Mirsad Djerlek, in un intervento per la versione serba dell'agenzia "Sputnik" ha precisato che la data per l'avvio di una produzione nazionale sarà "comunque determinata" dagli esperti russi. (segue) (Seb)