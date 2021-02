Serbia: Covid, oggi a Belgrado delegazione di esperti russi per produzione vaccino Sputnik (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ha poi osservato che la Serbia non ha ancora ricevuto "un solo vaccino" attraverso il meccanismo internazionale Covax. "Non abbiamo ricevuto un solo vaccino da Covax, al quale abbiamo pagato un'enorme quantità di denaro. Quello che l'Unione europea sta dicendo a proposito della solidarietà, finora non l'ha dimostrato. Spero che avranno l'opportunità di mostrarlo nella seconda parte dell'anno, ma posso lodare il fatto che la Russia e personalmente il presidente Putin hanno compiuto un grande gesto e mostrato umanità, prima di tutto perché abbiamo ricevuto una certa quantità di vaccini dalla Russia, ma anche perché abbiamo ricevuto l'offerta, e questo è un grande onore per la Serbia, di poter usare la tecnologia della Federazione russa e produrre Sputnik V in Serbia ", ha detto il sottosegretario. Alla domanda se la Serbia abbia in programma di produrre il vaccino solo per esigenze nazionali o anche per l'esportazione, Djerlek non ha escluso l'ultima ipotesi. (segue) (Seb)