Polonia: Covid, ministro Sanità prevede aumento dei contagi

- In relazione all'allentamento delle restrizioni contro il Covid, in Polonia ci si potrà aspettare un aumento dei contagi. Lo ha detto il ministro della Sanità, Adam Niedzielski, ripreso dal portale "Business Insider Polska". La vera domanda, aggiunge il ministro polacco, è quanto aumenteranno e come tenere la crescita sotto controllo. Il limite di capacità del sistema sanitario polacco è di 30 mila nuovi contagi quotidiani, di cui il 10-20 per cento si traducano in un'ospedalizzazione. "Abbiamo una garanzia nella forma degli ospedali provvisori, che in larga parte restano liberi. Tuttavia non sono i posti letto a guarire le persone. Serve personale e da questo punto di vista la situazione è peggiore. Per questo abbiamo semplificato l'autorizzazione allo svolgimento della professione da parte di medici dall'estero", ha dichiarato il ministro della Sanità. (Vap)