Città metropolitana Roma: Zotta, affidati lavori per rifacimento infissi liceo Darwin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stati affidati i lavori per il rifacimento degli infissi al liceo Darwin in via Tuscolana 388. L'investimento di circa 450 mila euro è compreso nel Piano triennale delle opere approvato dal Consiglio metropolitano. Continueremo gli interventi nelle strutture scolastiche utili a garantire le migliori condizioni in termini di sicurezza e comfort". Lo dichiara', in una nota, Teresa Zotta, vice sindaco e delegata alle scuole di Città metropolitana di Roma.(Com)