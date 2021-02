Perù: presidenziali, esclusa candidatura ex giocatore di football Forsyth

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità elettorali del Perù hanno escluso la candidatura di George Forsyth, del partito Vittoria nazionale (Victoria Nacional), alle elezioni presidenziali in Perù. L’ex giocatore di football, favorito nei sondaggi, avrebbe omesso di dichiarare entrate e imprese nella dichiarazione giurata presentata per partecipare alle elezioni generali in programma l’11 aprile. “Sebbene due delle otto società di cui il candidato è socio sono temporaneamente sospese ai fini fiscali questo non implica necessariamente che non continuino a svolgere attività economiche e generare reddito", ha indicato la Giuria elettorale speciale Lima Centro, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Comercio”. Il verdetto potrà essere portato in appello davanti alla Giuria nazionale delle elezioni. (segue) (Brb)