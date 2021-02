Serbia: ministro Innovazione, entro marzo 2 milioni di dosi di vaccino anti Covid Sputnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Innovazione della Serbia, Nenad Popovic, auspica l'arrivo entro marzo di due milioni di dosi di vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19. "Spero che entro la fine di marzo otterremo l'intera quantità (prenotata) di due milioni di dosi", ha detto oggi Popovic, ospite dell'emittente "Rts". Il ministro ha ricordato che la Serbia è stata il primo Paese in Europa ad avviare delle trattative con la Russia per l'acquisto del vaccino oltre che per la sua produzione in loco. "Vedete adesso che anche la Germania, l'Austria, la Repubblica Ceca e altri Paesi vorrebbero produrre il vaccino russo, ma i russi hanno messo la Serbia al primo posto", ha dichiarato Popovic. (Seb)