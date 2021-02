Governo: Bombardieri, non parlerei di sostegno, avanzate a Draghi nostre richieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non parlerei di sostegno a Draghi, non sappiamo cosa proporrà. Abbiamo espresso le nostre richieste, parlato di lavoro, sanità, diseguaglianza, giovani che non trovano lavoro". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri a "Radio Anch'io" su Rai Radio1. "Sulla diseguaglianza, ad esempio quella fra nord e sud, è necessario che ci siano investimenti per il sud articolati in sovrastrutture. Il Recovery - ha aggiunto - mette insieme progetti per il sud e piani già articolati nelle precedenti manovre, per noi è importante che non rimangano sulla carta come già è avvenuto, ad esempio la Statale 106 ionica della quale sentiamo parlare da anni". "Rispetto al fisco - ha continuato il segretario Uil - noi abbiamo chiesto di aggredire un problema enorme e cioè la nostra vergogna nazionale che sono i 110 miliardi dell'evasione fiscale. Speriamo sia la volta buona per risolverlo". (Rin)