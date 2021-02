Brexit: Amsterdam supera Londra come principale piazza affari europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amsterdam ha superato Londra come principale piazza affari europea lo scorso mese, in seguito principalmente alla fuga di capitali da Londra generata dalla Brexit. Una media di 9,2 miliardi di euro al giorno infatti risultano essere stati scambiati su Euronext Amsterdam e il ramo olandese di Cboe Europa, un incremento di oltre il 400 per cento rispetto a dicembre 2020. L'aumento del numero di scambi è stato quasi riflesso dalla brusca riduzione di 8,6 miliardi di euro del volume di trattative condotte a Londra, che di fatto perde la sua storica posizione di principale centro per gli scambi azionari del continente europeo. Il cambiamento, secondo gli analisti, è stato in gran parte generato dal divieto di operare su Londra per istituzioni finanziarie con base all'interno dell'Unione europea, perché Bruxelles si è per il momento rifiutata di riconoscere i mercati azionari britannici, in quanto il Regno Unito non ha accettato di seguire le stesse regole di supervisione europee in seguito alla Brexit. (Rel)