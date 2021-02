Serbia: ministro Innovazione, vaccino Sputnik light forse approvato in Russia a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino contro il Covid-19 Sputnik light dovrebbe essere approvato in Russia nel mese di marzo. Lo ha dichiarato il ministro dell'Innovazione della Serbia, Nenad Popovic, che ieri ha incontrato a Mosca gli esperti russi per esaminare la produzione del vaccino Sputnik V nel Paese balcanico. Popovic, ospite oggi dell'emittente "Rts", ha osservato che lo Sputnik light sarà "differente" rispetto allo Sputnik V. "E' differente perché ha un periodo di efficacia più breve rispetto allo Sputnik V. Quest'ultimo ha un periodo (di efficacia) di due anni, mentre lo Sputnik light avrebbe un periodo più breve, Il vaccino sarebbe meno forte, ma per questo sarebbe più semplice la sua produzione e si tratterebbe di una produzione di massa", ha detto Popovic. La Russia ha dato il via libera alla sperimentazione per lo Sputnik light lo scorso gennaio. E' previsto che questo tipo di vaccino abbia una minore durata nella sua efficacia, garantendo l'immunità per tre-quattro mesi, ma sarebbe efficace dopo una sola dose somministrata. (Seb)