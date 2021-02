Sanità: a Milano nasce stradUSCA, l'Unità Speciale di Continuità Assistenziale per i senza tetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fondazioni Caritas Ambrosiana, Casa della carità, Fondazione Culturale San Fedele e l'Associazione San Fedele onlus - Assistenza sanitaria hanno stretto un accordo di partenariato e proposto ad Ats Città Metropolitana di Milano un progetto, dal nome stradUSCA con l'intento di sperimentare un lavoro comune, non di delega reciproca, ma di corresponsabilità tra pubblico e privato sociale rivolto allepersone "invisibili", soprattutto quelle che non hanno accesso al medico di base che, in questo periodo di emergenza Covid, oltre ad avere difficoltà a essere inviate a fare il tampone, sono anche difficilmente raggiungibili nelle attività di tracciamento, di isolamento e di trattamento, sia per le condizioni sociali (precarietà abitativa) che per la fruibilità dei servizi sanitari. Il nome scelto intende richiamare l'acronimo dell'Unità Speciale di Continuità Assistenziale in questo caso rivolta prioritariamente a chi sta in strada. Alle persone prive di medico di medicina generale, inviate dai servizi, ambulatori del volontariato, unità mobili, centri di ascolto, viene offerta la possibilità di fare un tampone antigenico rapido qualora presentino sintomi sospetti per Covid-19 e/o siano contatti stretti di persone con Covid-19. (segue) (Com)