Governo: D'Incà, voterò sì a Draghi, in esecutivo per proseguire su strada tracciata

- "Io voterò per sostenere il governo Draghi nel quesito presente da questa mattina sulla piattaforma Rousseau". Lo scrive su Facebook l'esponente M5s e ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. "Lo farò - spiega - perché dobbiamo continuare a dare risposte a tutti i territori colpiti dalla pandemia, dobbiamo proseguire con velocità nella campagna di vaccinazione e dobbiamo proteggere le riforme portate avanti dal Movimento cinque stelle. E in questo contesto sarà di fondamentale importanza la costituzione di un ministero per la transizione ecologica che è da sempre uno dei pilastri fondanti del Movimento. Francamente è difficile comprendere le reali motivazioni che hanno portato alla caduta del governo Conte ma, in questo momento storico, abbiamo una grande responsabilità e non possiamo perdere altro tempo prezioso". (segue) (Rin)