Governo: D'Incà, voterò sì a Draghi, in esecutivo per proseguire su strada tracciata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per difendere tutto quello che abbiamo fatto finora e per continuare sulla strada tracciata, non possiamo rimanere fuori dal prossimo governo. Mai avremmo immaginato di dovere prendere decisioni così difficili ma, tutti insieme, dobbiamo avere la forza, il coraggio e la maturità di scegliere ancora una nuova strada. Non siamo soli, continueremo ad avere al nostro fianco Giuseppe Conte e Beppe Grillo in questo passaggio tanto delicato quanto necessario", conclude D'Incà. (Rin)