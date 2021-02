Slovacchia: fonti stampa, eurodeputata Nicholsonova potrebbe lasciare partito Sas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eurodeputata slovacca Lucia Duris Nicholsonova potrebbe lasciare il partito di governo Libertà e solidarietà (Sas). Lo avrebbe detto lei stessa ai compagni di partito, secondo le indiscrezioni dell'agenzia di stampa "Tasr". L'eurodeputata non ha al momento confermato o smentito la notizia, né lo ha fatto Sas. Anna Zemanova, capogruppo di Sas al Consiglio nazionale, ha dichiarato che "se si avverasse, sarei sicuramente rammaricata, ma non si può costringere nessuno a far parte di una formazione politica". Il sottosegretario agli Esteri Martin Klus ritiene che Duris Nicholsonova non lascerà Sas e dice che farà "quanto in suo potere per prevenirlo". La decisione dell'eurodeputata sarebbe legata a una recente disputa con la vicepremier e ministra per gli Investimenti, lo Sviluppo regionale e la Digitalizzazione, Veronika Remisova. L'eurodeputata ha attribuito a Remisova la responsabilità per il fatto che la Slovacchia ha perso un miliardo di fondi dall'Unione europea per non averli riallocati nel Fondo di sviluppo regionale entro la fine del 2020. Remisova ha respinto le accuse accusando Duris Nicholsonova di disinformazione e dicendo che non è vero che la Slovacchia non abbia riallocato un miliardo di fondi europei per la lotta contro il coronavirus. (Vap)