Covid: Gimbe, contagi stabili ma incombono le varianti, situazione seria in 17 province

- Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe "conferma nella settimana 3-9 febbraio 2021, rispetto alla precedente, un numero stabile dei nuovi casi (84.711 vs 84.652). Scendono i casi attualmente positivi (413.967 vs 437.765), le persone in isolamento domiciliare (392.312 vs 415.234), i ricoveri con sintomi (19.512 vs 20.317) e le terapie intensive (2.143 vs 2.214). Diminuiscono anche i decessi (2.658 vs 2.922)". In una nota, la Fondazione ha fornito dati e percentuali dettagliate: "Decessi: 2.658 (-9 percento), terapia intensiva: -71 (-3,2), ricoverati con sintomi: -805 (-4), isolamento domiciliare: -22.922 (-5,5), nuovi casi: 84.711 (+0,1), casi attualmente positivi: -23.798 (-5,4)". Il presidente della fondazione, Nino Cartabellotta ha spiegato: "Anche questa settimana a livello nazionale i nuovi casi sono stabili rispetto alla precedente, una calma piatta purtroppo solo apparente". Si è riferito al fatto che "spacchettando il dato nazionale, in 10 Regioni si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi e in 9 Regioni aumentano i casi attualmente positivi per 100mila abitanti, ma i numeri per ora non impattano sulle curve nazionali perché si tratta principalmente di Regioni di piccole dimensioni". (segue) (Ren)