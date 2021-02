Governo: voto M5s fino alle 18, risultati dalle 19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via sulla piattaforma Rousseau del Movimento cinque stelle la consultazione online degli iscritti per dare il via libera o meno del Movimento all'esecutivo del presidente incaricato Mario Draghi. Il quesito sottoposto è: "Sei d’accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super-ministero della Transizione ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal Movimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?". I risultati del voto, che termina alle 18 di oggi, saranno pubblicati oggi stesso dopo le 19. (Rin)