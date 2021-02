Repubblica Ceca: Covid, la Camera discute oggi una proroga allo stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati della Repubblica Ceca discute quest'oggi la richiesta del governo di prorogare fino al 16 marzo lo stato di emergenza per il coronavirus. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk". Il governo chiede una proroga di 30 giorni. Lo stato di emergenza scadrà infatti domenica prossima 14 febbraio. Si tratterebbe della sesta proroga dal 5 ottobre ad oggi. Finora il governo di minoranza formato da Ano e dal Partito socialdemocratico (Cssd) ha fato affidamento all'appoggio esterno del Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm), ma questa volta non potrà farlo. Ieri il primo ministro, Andrej Babis, ha dichiarato che coloro che non voteranno per l'estensione dello stato di emergenza saranno responsabili per la morte di diversi loro concittadini. (Vap)