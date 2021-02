Kosovo: ministra Esteri albanese propone apertura ufficio di collegamento in Slovacchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri albanese Olta Xhacka ha proposto all'omologo della Slovacchia Ivan Korcok l'apertura di un ufficio di collegamento (liaison office) del Kosovo a Bratislava. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Tirana tramite Twitter, riportando quanto dichiarato dalla stessa Xhacka nella conferenza stampa congiunta dopo l'incontro di oggi con Korcok in visita in Albania. Secondo Xhacka, l'apertura di un ufficio di collegamento del Kosovo in Slovacchia sarebbe "un segnale positivo nel sostegno al difficile processo del dialogo tra Kosovo e Serbia". La Slovacchia è insieme a Spagna, Grecia, Cipro e Romania uno dei cinque Paesi membri dell'Unione europea che non riconosce il Kosovo come uno Stato indipendente. E dalla Slovacchia proviene l'inviato speciale dell'Ue per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Miroslav Lajcak. (Alt)