Kosovo-Serbia: Hoti (Ldk), nessun governo potrà cancellare accordi di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun governo in Kosovo potrà tornare indietro annullando quanto concordato negli accordi di Washington sulla normalizzazione dei rapporti economici tra Pristina e Belgrado. Lo ha detto il candidato premier della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Avdullah Hoti, in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe". Hoti ha inoltre auspicato che, con l'aiuto degli Stati Uniti, si possa superare lo "shock" causato dall'apertura dell'ambasciata kosovara in Israele a Gerusalemme. Riguardo a possibili coalizioni dopo le elezioni di domenica 14 febbraio, il premier kosovaro uscente ha affermato che l'Ldk "non ha linee rosse" essendo quindi aperto alla cooperazione con gli altri partiti. "L'Ldk ha il migliore programma e storicamente ha sempre messo gli interessi dello Stato del Kosovo e gli interessi dei cittadini davanti a quelli dei partiti", ha affermato Hoti dicendosi fiducioso di un buon risultato nelle elezioni di domenica. (Alt)