Credito: Ruocco (Commissione banche), preoccupano norme Ue

- "Considerato il Covid19, occorre una bad bank pubblica e utilizzare tutti gli ambiti di flessibilità di proporzionalità contenuti nelle normative europee". Dopo l'audizione del Governatore Ignazio Visco, la presidente della commissione d'inchiesta sulle banche, Carla Ruocco (M5S), in una intervista a "Il Sole 24 Ore" torna a chiedere maggiori rassicurazioni sulla tenuta del sistema economico. "Nelle audizioni precedenti - spiega - la commissione ha ricevuto messaggi unanimi di viva preoccupazione per gli effetti 'depressivi' che su una già difficile situazione economica potrebbero derivare dall'entrata in vigore della nuova normativa europea che disciplina il calendar provisioning, cioè gli accantonamenti automatizzati che le banche devono effettuare per le sofferenze bancarie, e l'automatica assegnazione da parte delle banche della qualifica di default, per importi di entità irrilevante, a privati e imprese che dovessero risultare parzialmente inadempienti nella restituzione del credito". "I timori - continua - sono che dall'adozione del calendar provisioning possa derivare un generale restringimento nella concessione di nuovo credito, dovendo le banche destinare il loro patrimonio di vigilanza a fronteggiare gli effetti economici (accantonamenti) derivanti dal rispetto delle scadenze per rettificare il valore dei crediti problematici. Mentre dall'adozione della seconda misura si teme l'assegnazione di una sorta di stigma che di fatto impedirebbe alla clientela il mantenimento o l'avvio di rapporti con le banche". (segue) (Res)