Germania: economista Feld (Svr), la proroga del blocco anti-Covid è gestibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proroga dal 14 febbraio al 7 marzo del blocco generale in vigore in Germania per il contenimento della pandemia di Covid-19 è “comprensibile”, a fronte della preoccupazione per una terza ondata di contagi causata dalle mutazioni del virus. Inoltre, l'estensione del lockdown è “economicamente gestibile”. È quanto affermato dall'economista Lars Feld, nel corso di un'intervista rilasciata al gruppo editoriale Funke. Feld è presidente del Consiglio degli esperti per l'analisi degli sviluppi macroeconomici (Svr). Si tratta del gruppo di economisti tedeschi noto come i “Cinque saggi”, che dal 1963 esercita funzioni consultive per il governo federale. Secondo Feld, la proroga del lockdown può essere gestita dall'economia perché, in Germania, “industria ed edilizia sono ancora relativamente forti e rimarranno la spina dorsale della ripresa anche con il blocco generale esteso fino a marzo”.(Geb)